Doden geborgen na instorting Antwerpen, zoekactie gaat door

De Belgische brandweer heeft twee doden geborgen uit het ingestorte gebouw in Antwerpen. Een werd vannacht rond 04.00 uur uit het puin gehaald, een tweede volgde vanmorgen om 06.00 uur.

De zoekactie naar vier vermisten gaat nog door, maar tegen de VRT zegt de brandweer dat er weinig hoop meer is. "We hebben heel lang gesproken over een reddingsoperatie, omdat we lang hoop hadden om ze levend terug te vinden. Maar nu vrezen we dat er geen goed nieuws meer zal komen."

De school in aanbouw stortte gistermiddag in door nog onbekende oorzaak. Meerdere bouwvakkers kwamen onder het puin terecht. Tien konden zichzelf in veiligheid brengen, de brandweer bevrijdde nog eens tien anderen. Acht mensen raakten zwaargewond.

Dit zijn beelden van gistermiddag, kort nadat het gebouw was ingestort: