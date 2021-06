'IND gewaarschuwd voor moord op Iraanse activist in Den Haag'

Een asielzoeker uit Iran heeft in 2016 en 2017 de IND en mogelijk ook de AIVD gewaarschuwd dat er een moord gepleegd zou worden op een Iraans-Nederlandse activist. Onderzoeksjournalisten van het VPRO/Human-programma Argos en de Deense publieke omroep DR hebben dat ontdekt. Desondanks werd de dissident, Ahmad Mola Nissi, in 2017 in Den Haag geliquideerd.

De asielzoeker zegt dat hij opdracht kreeg van de Iraanse geheime dienst om de moord uit te voeren en dat vervolgens heeft doorgegeven aan de immigratiedienst IND en de veiligheidsdienst AIVD. Naar eigen zeggen wilde hij de moord niet plegen en vond hij het "zijn plicht als burger" om de instanties te waarschuwen.

Nissi werd op 8 november 2017 toch van dichtbij doodgeschoten op straat voor zijn huis in de wijk Bezuidenhout. De dader is nooit gepakt. Volgens Nederland zijn er sterke aanwijzingen dat Iran achter de moord zit.

Geheime dienst buiten beeld

Uit documenten die Argos heeft ingezien blijkt dat de asielzoeker in ieder geval in mei 2016 en april 2017 met de IND sprak over de kwestie. Contacten tussen hem en de AIVD kan het programma niet verifiëren. Volgens de asielzoeker moest het lijken alsof iemand van de ene Iraanse bevolkingsgroep iemand van een andere groep had omgebracht, zodat de Iraanse geheime dienst buiten beeld bleef.

Nissi leidde de Arab Struggle Movement for the Liberation of Al-Ahwaz (ASMLA). Die beweging komt op voor de rechten van de Arabische Ahwazi-minderheid in de Iraanse provincie Khuzistan. Iran beschouwt de beweging als een terroristische organisatie. Overal in Europa worden ASMLA-leiders in de gaten gehouden, ontvoerd of geliquideerd.

De IND en de AIVD beantwoorden geen vragen over het verhaal van de asielzoeker en willen niet zeggen of zijn waarschuwing destijds serieus is genomen. Argos schrijft dat de kwestie ook bij een Europol-bijeenkomst in 2018 ter sprake is gekomen. Daar zou een Nederlandse vertegenwoordiger hebben gezegd dat het onduidelijk is waarom de immigratieautoriteiten "niet verder gingen" met de informatie.