VS levert fors meer coronavaccins aan Taiwan • OMT niet meer iedere week bijeen

De Verenigde Staten gaan 2,5 miljoen doses van het Moderna-coronavaccin leveren aan Taiwan. Washington beloofde in eerste instantie om 750.000 doses te verschepen naar het eiland, maar dat aantal wordt nu fors opgeschroefd.

De levering is inmiddels verstuurd vanuit de staat Tennessee, en arriveert morgen in de Taiwanese hoofdstad Taipei. "We doen dit niet om politieke of economische motieven, maar om levens te redden", zegt een Amerikaanse functionaris tegen persbureau Reuters.

Een overeenkomst van Taiwan met het Duitse bedrijf BioNTech liep dit jaar spaak. Volgens Taiwan is de overeenkomst mislukt door "interventie" van China, het land dat Taiwan ziet als afvallige provincie. Maar de Chinezen ontkennen en zeggen dat Taiwan vrij is om vaccins te kopen bij het Chinese bedrijf Fosun, dat het BioNTech-vaccin produceert. De Chinezen hebben ook andere vaccins aangeboden aan Taiwan, maar de regering in Taipei twijfelt aan de kwaliteit en veiligheid daarvan.

Tot dusver heeft Taiwan nog maar 6 procent van de 23,5 miljoen inwoners gevaccineerd tegen het coronavirus.