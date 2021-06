OMT niet meer iedere week bijeen • Duitsers mogen weer naar Groningen, Friesland en Zeeland

Vanaf morgen mogen Duitsers weer zonder beperkingen reizen naar Groningen, Friesland en Zeeland. De Duitse autoriteiten hebben bepaald dat deze provincies geen risicogebied meer zijn. Dat geldt ook voor Bonaire, Sint-Eustatius, Saba en Curaçao.

De regionale verschillen in de verspreiding van het coronavirus in Nederland zijn groot, schrijft het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken op zijn website. Voor de overige provincies geldt nog het advies alleen noodzakelijke reizen te ondernemen. "In veel provincies ligt het aantal nieuwe besmettingen nog boven de 50 op de 100.000 inwoners per zeven dagen."