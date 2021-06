Geen grote schermen in Tokio tijdens Spelen • Duitsers mogen weer naar Groningen, Friesland en Zeeland

Vanaf 10.00 uur mag iedereen die geboren is in 2003 een vaccinatie-afspraak maken, ook wanneer die persoon op dit moment nog geen 18 jaar is. Daarmee is het vanaf vandaag voor alle volwassen inwoners van Nederland mogelijk een prikafspraak te maken. Later deze maand krijgen kwetsbare tieners tussen de 12 en 18 jaar een uitnodiging.