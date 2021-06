Aardbeving met kracht van 2,3 bij Stedum

Het is nog onduidelijk of huizen schade hebben opgelopen. De regionale zender RTV Noord kreeg tientallen meldingen van mensen die de aardbeving hebben gevoeld.

Bij het Groningse dorp Stedum is vannacht een aardbeving met een kracht van 2,3 gemeten. De beving was iets na 03.00 uur op een diepte van 3 kilometer.

Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio, maar het is bijna een jaar geleden dat er voor het laatst een krachtiger was dan 2,3. Dat was een beving van 2,7 bij Loppersum, op 14 juli vorig jaar.

Exact een week geleden registreerde het KNMI ook een aardbeving bij Loppersum. Die had een kracht van 2,0.