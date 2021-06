Bus met mijnwerkers stort in ravijn in Peru: 27 doden

Bij een busongeluk in het zuiden van Peru zijn zeker 27 doden en 13 gewonden gevallen. Het gaat om een groep mijnwerkers, die terugkeerden van een archeologische vindplaats. De bus raakte van de weg en stortte in een diep ravijn.

Het overlijden van de mijnwerkers is naar buiten gebracht door hun werkgever, het Britse Hochschild Mining. "We zijn enorm geschrokken van dit nieuws en zullen het ongeluk grondig onderzoeken", schrijft de ceo van het bedrijf in een verklaring.

Onderzocht wordt waardoor het ongeluk werd veroorzaakt. Het Openbaar Ministerie zegt ervan uit te gaan dat de chauffeur van de bus in slaap is gevallen.

Er gebeuren regelmatig grote ongelukken plaats in Peru, onder meer als gevolg van het gebrek aan onderhoud aan de wegen. Ten noorden van de hoofdstad Lima kwamen vorige week 17 mensen om het leven toen een bus in een ravijn stortte.