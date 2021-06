Algemene Vergadering VN wil wapenembargo tegen Myanmar

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties wil dat er een einde komt aan de leveringen van wapens aan Myanmar. Een meerderheid van de landen stemde in met een resolutie met die strekking.

Myanmar is al maanden het toneel van chaos en geweld. Op 1 februari zette het leger de regering onder leiding van Aung San Suu Kyi af en sindsdien treden veiligheidstroepen met veel geweld op tegen betogers die het herstel van de democratie eisen.

De Algemene Vergadering werd het eens over een resolutie waarin de militaire staatsgreep in het Zuidoost-Aziatische land wordt veroordeeld. Aan alle lidstaten wordt gevraagd om de toestroom van wapens naar Myanmar te voorkomen. Ook krijgt de junta in het land de oproep de democratie te herstellen en politieke gevangenen vrij te laten, onder wie Suu Kyi.

Wit-Rusland stemt tegen

De resolutie kreeg de steun van 119 van de 193 VN-lidstaten. Alleen Wit-Rusland stemde tegen. Andere landen, waaronder China en Rusland, onthielden zich van stemming.

Hoewel de resolutie niet bindend is, benadrukte de speciale VN-gezant voor Myanmar, Christine Schraner Burgener, na de stemming het belang van het afgeven van een signaal. Er is namelijk een reëel risico op een grootschalige burgeroorlog in het land, zei ze. "De kans om de militaire staatsgreep terug te draaien wordt steeds kleiner."

Ook de vertegenwoordiger van Myanmar stemde voor de resolutie. Hij zit er nog namens de regering die is afgezet. Hij sprak wel teleurstelling uit over het feit dat het maanden heeft geduurd om de coup te veroordelen.

VN-Veiligheidsraad

De resolutie van de Algemene Vergadering is dus niet bindend, in tegenstelling tot resoluties van de VN-Veiligheidsraad. Die kwam tot dusverre niet tot overeenstemming over een strenge veroordeling van de staatsgreep of een oproep tot wapenembargo.

Struikelblok daarbij is dat bepaalde leden van de VN-Veiligheidsraad een vetorecht hebben. Onder meer China en Rusland zijn tegen een hardhandige aanpak van de legerleiding in Myanmar.