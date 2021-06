Amerikaanse priesters willen Biden communie weigeren om abortusstandpunt

De Amerikaanse president Biden kan in de toekomst tijdens kerkdiensten mogelijk de communie worden geweigerd. Amerikaanse bisschoppen stemden op een conferentie met een ruime meerderheid in met een document dat ertoe kan leiden dat katholieke politici als Biden worden 'berispt' voor steun aan abortuswetgeving.

Het is een groot deel van de priesters een doorn in het oog dat Biden het recht op abortus verdedigt, terwijl hij tegelijkertijd een regelmatig bezoeker is van katholieke kerkdiensten. Zij vinden daarom dat Biden geen recht heeft op het ontvangen van de communie, een belangrijk onderdeel binnen de katholieke leer, waarbij misbezoekers een hostie krijgen.

Sinds de inauguratie van Biden, na John F. Kennedy de enige katholieke president in de Amerikaanse geschiedenis, voeren bisschoppen een fel debat over de omgang met hem. Er zijn geestelijken die daarom een 'leerdocument' wilden opstellen, om priesters helderheid te geven over de omgang met katholieke politici die handelen in strijd met de kerkelijke leer.

Consequenties nog onduidelijk

Tegenstanders van zo'n communieberisping vrezen dat de politieke verdeeldheid in de VS ermee wordt vergroot. Zo waarschuwt de bisschop van San Diego voor de 'bewapening' van de eucharistie. Ook het Vaticaan heeft opgeroepen tot terughoudendheid, om te voorkomen dat er verdeeldheid in de kerk wordt gezaaid.

Desondanks stemden 165 bisschoppen voor de goedkeuring van het betwiste document. 55 mensen stemden tegen en zes onthielden zich van hun stem.

Het is echter nog onduidelijk of Biden voortaan de communie zal worden ontzegd. Een speciale commissie gaat eerst onderzoeken wat de consequenties van het document zullen zijn, onder meer omdat het botst met de wens van het Vaticaan. Bovendien mag iedere bisschop zijn eigen invulling aan het document geven.

De kardinaal van Washington D.C. heeft al laten weten de president niet te zullen berispen.