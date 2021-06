Gewonden, wateroverlast en gaslekken door noodweer, Leersum zwaar getroffen

Zeven gewonden, tientallen omgewaaide bomen en op veel plekken gaslekken en beschadigde huizen en auto's: de zware onweersbuien die vanmiddag en vanavond over Nederland trokken, hebben in het Utrechtse dorp Leersum voor een ravage gezorgd.

Inwoners spreken bij RTV Utrecht van een enorme windhoos die in zeer korte tijd een spoor van vernieling achterliet. "Het was echt een gekkenhuis", zegt Ronald Steunebrink uit Leersum. "De ramen klapperden open, hagelstenen kwamen naar binnen en de wind sloeg ineens het huis in."

De windvlaag die over het dorp en de wijde omgeving trok, velde diverse bomen. Daardoor werden kabels kapotgetrokken en ontstonden op verschillende plekken gaslekken. Bij de brandweer kwamen tientallen meldingen van stormschade binnen. Het opruimen wordt bemoeilijkt omdat wegen onbegaanbaar zijn.



"De grootste aandacht gaat nu uit naar gaslekken en bomen die dreigen om te vallen", zegt een woordvoerder van de brandweer. "En we proberen te inventariseren hoeveel mensen in het bos zijn die mogelijk hulp nodig hebben." Mensen die niet naar huis kunnen, worden in Leersum opgevangen door het Rode Kruis. Zeker vijftien bewoners maken daar inmiddels gebruik van.