Gewonden en overlast door noodweer, onder meer Leersum zwaar getroffen

Inwoners van Leersum spreken bij RTV Utrecht van een enorme windhoos die in zeer korte tijd een spoor van vernieling achterliet. "Het was echt een gekkenhuis", zegt Ronald Steunebrink. "De ramen klapperden open, hagelstenen kwamen naar binnen en de wind sloeg ineens het huis in."

De zware onweersbuien die vanmiddag en vanavond over Nederland zijn getrokken, hebben op diverse plekken tot overlast en schade geleid. Onder meer in Leersum in Utrecht ontstond een ravage: daar raakten negen mensen gewond. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Noodweer op veel plekken in Nederland: 'Dit is ongekend' - NOS

De windvlaag die over het dorp en de wijde omgeving trok, velde tientallen bomen. Daardoor werden kabels kapotgetrokken en ontstonden op zeker zeven plekken gaslekken. Bij de brandweer kwamen tientallen meldingen van stormschade binnen aan huizen en auto's. Het opruimen wordt bemoeilijkt omdat wegen onbegaanbaar zijn.

"De grootste aandacht gaat nu uit naar gaslekken en bomen die dreigen om te vallen", zegt een woordvoerder van de brandweer. "En we proberen te inventariseren hoeveel mensen in het bos zijn die mogelijk hulp nodig hebben." Inwoners van Leersum die niet naar huis kunnen, worden opgevangen door het Rode Kruis. Zeker vijftien bewoners maken daar inmiddels gebruik van.

Elektriciteitsmasten

In Oldebroek (Gelderland) waaiden vier hoogspanningsmasten om. Een deel van de kabels belandden op een boerderij en op de weg. Er staat geen stroom meer op. Uit Drenthe kwamen berichten over flinke hagelstenen en ondergelopen straten en in Tiel werden flatwoningen ontruimd omdat delen van het dak loslieten. In Tiel viel ook een grote kraan om. De kraandrijver kwam met de schrik vrij.

De regionale zender NH Nieuws heeft een overzicht van de problemen in Noord-Holland. Zo kwam in het ziekenhuis van Alkmaar het water met bakken tegelijk naar binnen. De eerstehulpafdeling was daarom enige tijd dicht. En in Den Haag en omgeving kon het riool het vele water niet goed afvoeren en liepen straten en enkele winkels en huizen onder water.