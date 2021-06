Engeland doet goede zaken, maar Schotten morele winnaar Battle of Britain

Het was ook de dag waarop geruchten gingen dat Londen de organisatie van de EK-finale kwijt zou raken aan Boedapest. Waar het stadion tenminste helemaal vol kan zitten en er geen zorgen zijn over mutaties van het coronavirus.

Engeland is praktisch zeker van een plek in de volgende ronde. Op Wembley werd met 0-0 gelijkgespeeld tegen Schotland, dat zoals verwacht voor elke grasspriet vocht.

Want de rivaliteit tussen de Engelsen en Schotten maakte wat los in Londen, waar tienduizenden supporters het straatbeeld kleurden. Slechts 22.500 toeschouwers mochten Wembley daadwerkelijk in, al is het plan dat aantal de komende weken bijna te verdubbelen. Mits dus verantwoord.

Meteen een beuk voor Shaw

Na de hartstochtelijk meegezongen volksliederen vlogen ook binnen de lijnen de vonken er snel vanaf op Wembley. De Engelse topverdediger Luke Shaw kreeg al na een paar seconden een beuk van de Schot Lyndon Dykes, een spits die actief is op een lager niveau bij Queens Park Rangers.

Maar niet alleen met strijd werd het kwaliteitsverschil gecompenseerd, bondscoach Steve Clarke stuurde zijn manschappen bij vlagen ook brutaal naar voren.