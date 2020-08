Koele kikker Immobile pakt Gouden Schoen en doorbreekt Spaanse hegemonie

De Uruguayaan staat nog een keer in de lijst (2015/2016, voor Barcelona), die verder vooral gedomineerd wordt door zijn ploeggenoot Lionel Messi. De Argentijnse sterspeler van Barcelona won in de afgelopen elf seizoenen maar liefst zes keer de Gouden Schoen.

Al is er één kleine uitzondering. De enige dissonant in die lijst is seizoen 2013/2014, toen Luis Suárez in zijn laatste seizoen voor Liverpool zich naast Cristiano Ronaldo nestelde aan de top van de Europese topscorersranglijst.

De race om de Europese topscorerstitel werd de laatste jaren gedomineerd door de spelers uit de Spaanse competitie. Al vanaf het seizoen 2008/2009 ging de Gouden Schoen onafgebroken richting Spanje. Diego Forlán was namens Atlético Madrid de eerste, waarna de winnaars tien jaar lang uit Madrid of Barcelona kwamen.

Ronaldo was ook de laatste concurrent die Immobile nog te vrezen had. De Portugees stond voor de laatste speelronde op 31 treffers, maar hij ontbrak in de selectie van Juventus voor de laatste wedstrijd van het seizoen. De speelronde daarvoor had hij al tevergeefs geprobeerd om dichter bij Immobile te komen.

Zo was Immobile al voor de wedstrijd tegen Napoli zeker van de Italiaanse en Europese topscorerstitel, maar met zijn doelpunt in de slotwedstrijd evenaarde hij ook nog het Serie A-record. Gonzalo Higuaín schoot in het seizoen 2015/2016 voor Napoli ook 36 keer raak.

Liefst veertien penalty's

De 30-jarige Italiaan dankt zijn topscorerstitels voor een groot deel aan zijn koelbloedigheid vanaf elf meter. Hij benutte dit seizoen maar liefst veertien keer een strafschop, goed voor ruim een derde van zijn totaal.

Met zijn Europese topscorerstitel is Immobile de Italiaanse opvolger van Francesco Totti, die in 2006/2007 de laatste Italiaanse speler en ook de laatste speler uit de Serie A was die topscorer van Europa werd. Totti tekende toen voor 26 doelpunten voor AS Roma.

Die prestatie was toen bij lange na niet genoeg om het record in de Serie A in handen te krijgen. Dat stond ruim zestig jaar op naam van Gunnar Nordahl, die in seizoen 1949/1950 35 keer scoorde voor AC Milan. Een seizoen later bleef de Zweed een doelpunt van zijn record verwijderd.