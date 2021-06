Toch gratis coronatesten voor vakantiegangers in juli en augustus

Iedereen die in juli of augustus op vakantie wil naar het buitenland, mag zich gratis op het coronavirus laten testen. Dat maakte demissionair minister De Jonge vanavond bekend in de persconferentie over de coronamaatregelen. Het kabinet komt daarmee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer.

De gratis coronatesten zijn specifiek bedoeld voor reizigers die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn of naar een land gaan waar een negatieve test vereist is om binnen te komen. Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen van het ministerie van Waterstaat en Infrastructuur schat dat er in juli en augustus maximaal 3,5 miljoen testen nodig zijn.

Vakantiegangers kunnen straks op drie manieren gebruikmaken van de gratis test. Voor een coronatest die via een reisorganisatie wordt afgenomen bij een vakantie in juli of augustus kan de reiziger een vergoeding aanvragen. Dat geldt ook voor testen die al betaald zijn bij het boeken van een reis voor juli of augustus. Daarnaast kunnen reizigers een gratis test krijgen bij een door de overheid gecontracteerde partij.

Dit zeiden Hugo de Jonge en Mark Rutte in de persconferentie over gratis coronatesten: