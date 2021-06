Mondkapjes bijna nergens meer, discotheken open: dit zijn de versoepelingen

Bezoekers van een Fieldlab-evenement in club Shelter in Amsterdam - ANP

Het kabinet acht de meeste coronamaatregelen niet meer nodig. Vanaf zaterdag 26 juni wordt stap 4 van het openingsplan gezet. De mondkapjesplicht vervalt dan grotendeels, net als het advies om thuis te werken. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen. Vanaf volgende week zaterdag zijn in Nederland "alle deuren open", maar de anderhalve meter blijft de norm. "Alles wat op anderhalve meter kan, mag dan weer. Samen voetbal kijken of afspreken in het park", aldus demissionair premier Rutte. Half augustus wordt bekeken of het afstand houden van elkaar nog nodig blijft. Toch zijn er de komende tijd onder voorwaarden al best wat uitzonderingen op de anderhalvemeterregel, zoals bij evenementen en in nachtclubs. Mondkapjesplicht Op de meeste plekken hoeven vanaf 26 juni geen mondkapjes meer gedragen te worden. Naar de supermarkt of een dagje winkelen kan dus zonder mondkapje. Mensen met contactberoepen, zoals kappers en masseurs, hoeven tijdens het werk ook geen mondkapje te dragen. Alleen waar de anderhalve meter echt niet kan worden gehandhaafd, blijft de mondkapjesplicht gelden. Dat is in het openbaar vervoer (ook op stations), op luchthavens en in vliegtuigen. Ook op middelbare scholen moeten tot aan de zomervakantie mondkapjes gedragen worden.

Versoepelingen - mondkapjes - NOS

Thuiswerken 'Werk thuis, tenzij het niet anders kan', was al sinds het voorjaar van 2020 het advies. Dat vervalt nu. Werknemers mogen de helft van de tijd weer naar kantoor, maar daar moeten zij wel anderhalve meter afstand houden van collega's. Niet overal is dat mogelijk. Daarom adviseert het kabinet om werknemers gedeeltelijk naar hun werkplek te laten komen. Bijvoorbeeld op rustige dagen en zoveel mogelijk buiten de spits. Visite en bijeenkomsten Er zijn geen beperkingen meer als het gaat om het thuis ontvangen van bezoekers. Een verjaardagsfeestje kan dus weer gevierd worden met een grote groep gasten (op anderhalve meter afstand). Ook buiten mogen mensen onbeperkt in groepen bij elkaar komen, zoals in parken of op het strand.

Versoepelingen - 1,5 meter - NOS

Dansen in de club mag weer (met coronatoegangsbewijs) Cafés, kroegen en discotheken mogen open. Net als restaurants mogen zij reguliere openingstijden hanteren. In ruimtes waar mensen vaste zitplekken kunnen hebben, moet dat ook. In een restaurant moeten de tafels en stoelen ver genoeg uit elkaar staan om de anderhalve meter te garanderen. In ruimtes waar mensen geen vaste zitplek hebben, mag maximaal 1 bezoeker per 5 vierkante meter zijn. Registratie en een checkgesprek zijn in de horeca verplicht. Ook na 22.00 uur mag er weer alcohol verkocht worden. Televisieschermen zijn toegestaan en het verbod op zingen, schreeuwen en blazen vervalt. In discotheken hoeven bezoekers geen anderhalve meter afstand van elkaar te houden, maar ze mogen alleen naar binnen met een coronatoegangsbewijs (in de CoronaCheck-app). Dat geldt ook voor bezoekers van festivals en andere georganiseerde evenementen in de buitenlucht. Evenementen in theaters, bioscopen, poppodia en congrescentra zijn weer toegestaan. De anderhalve meter moet op deze locaties gehandhaafd worden, dus niet alle stoelen in theaters of bioscopen mogen gebruikt worden. Ook registratie en een checkgesprek blijven hier verplicht. Doorstroomlocaties zoals musea, pretparken en kermissen mogen 1 bezoeker per 5 vierkante meter ontvangen. Sportwedstrijden Amateurwedstrijden zijn voor iedereen weer toegestaan. Publiek mag er ook bij zijn, maar toeschouwers moeten wel anderhalve meter afstand van elkaar houden. Dit zijn alle versoepelingen per 26 juni:

Versoepelingen - openingsplan - NOS