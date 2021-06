Topambtenaar VWS gaf telefonisch akkoord voor 100 miljoen aan Van Lienden

Het ministerie van Volksgezondheid heeft de mondkapjesdeal ter waarde van 100,8 miljoen met Sywert van Lienden zelf voorgesteld, mondeling goedgekeurd en met voorrang laten uitvoeren. Dit vanwege druk vanuit de media en politiek en om 'problemen met China' te voorkomen. Dit blijkt uit een rapport van forensisch accountants en aanvullend onderzoek door de NOS.

Van Lienden kreeg in april vorig jaar 100,8 miljoen euro toegezegd om mondkapjes te kopen via zijn BV Relief Goods Alliance en stichting Hulptroepen Alliantie. In Nederland was toen een schreeuwend tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Met de verkoop van mondkapjes zou Van Lienden naar eigen zeggen geen winst te maken, maar uiteindelijk leverde de deal Van Lienden en zijn zakenpartners 28 miljoen euro op.

De bewuste deal is destijds door topambtenaar Mark Frequin telefonisch goedgekeurd. Hij werkte toen tijdelijk bij het ministerie van VWS. Dit ministerie moest iedere transactie boven de 5 miljoen euro goedkeuren, bevestigt Frequin aan de NOS. Het goedkeuren van deze deals gebeurde soms schriftelijk, per app, maar dus ook mondeling.

Politieke druk

De NOS sprak afgelopen week met Mark Frequin en Rob van der Kolk, voormalig coördinator van het LCH (Landelijk Consortium Hulpmiddelen) dat de mondkapjes namens het ministerie inkocht. Beiden zeggen dat de druk vanuit de politiek en media mee woog bij het destijds sluiten van de deal met Van Lienden.

Uit het rapport van de accountants blijkt dit eveneens. Ze citeren mails tussen het ministerie en het LCH. Daarin staat dat het beter werd geacht om Van Lienden te vriend te houden. Iemand van het ministerie mailde: "It's probably better to have him inside the tent pissing out than outside the tent pissing in."

Van der Kolk zei eerder al in Met het Oog op Morgen dat de deal met Van Lienden niet nodig was geweest. Er waren op dat moment al voldoende mondkapjes . Op aandringen van het ministerie werd de overeenkomst toch gesloten.

Politieke wens woog zwaarder

Ook de accountants constateren dit ook in hun rapport. "De politieke wens heeft daarmee geprevaleerd boven de bedrijfseconomische analyse van de noodzaak", schrijven ze. En: "voor een tweede keer 'nee' verkopen zou kunnen leiden tot politieke en maatschappelijke verontwaardiging".

De accountants schrijven dat de deal met Van Lienden onder druk van het ministerie met prioriteit en met voorrang moest worden behandeld. Dit gebeurde omdat de order "een lang voortraject had doorlopen" en "om problemen met de leveranciers, maar ook met de Chinese overheid, te voorkomen".