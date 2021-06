Rutte: we zijn bijna uit de coronacrisis, maar we moeten waakzaam blijven

Het is bijvoorbeeld onduidelijk wat de gevolgen zijn van nieuwe mutaties van het coronavirus, zoals de deltavariant (ofwel Indiase variant) die zich heel snel verspreidt in Engeland. "We kunnen niet voorspellen wat het virus precies gaat doen", zei minister De Jonge van Volksgezondheid. Ook kunnen vakantiegangers deze zomer het virus uit het buitenland meenemen naar huis.

Vanaf volgende week zaterdag vervallen de meeste coronamaatregelen, maar het coronavirus is nog niet volledig onder controle. "We zijn er bijna, maar nog niet helemaal," zei Rutte op de coronapersconferentie. Naast al het goede nieuws vroeg hij om voorzichtigheid en alertheid.

Waar mensen dichter bij elkaar zijn, moet een mondkapje op. Dat is bijvoorbeeld in het openbaar vervoer of op de middelbare school. Een corona-toegangsbewijs wordt verplicht bij nachtclubs, een festival of een evenement.

De anderhalve meter afstand wordt de allesbepalende norm voor wat wel en niet kan. "Alles mag, op anderhalve meter", zei Rutte die spreekt over een bijzonder moment. "We hebben het met elkaar verdiend door ons aan de regels te houden en ons massaal te laten vaccineren."

"Het kabinet wil die anderhalvemeter-beperking toch als een soort waakvlam behouden en kijken hoe dit allemaal deze zomer uitpakt als bijna weer alles kan en we op vakantie gaan. Wat gebeurt er dan met het virus? En wat doet die varianten? Als je die anderhalve meter nu afschaft, krijg je hem ook niet meer terug als dat nodig mocht zijn. Het is nu al moeilijk om je er overal aan te houden. Het kabinet vindt het een verkeerd signaal om er nu mee te stoppen."

NOS-verslaggever Ron Fresen over het handhaven van de 1,5 meter regel

Premier Rutte is blij met de versnelde versoepelingen, maar vraagt om voorzichtigheid

Bezoekers moeten dan een vaccinatiebewijs of een negatieve test laten zien. De twee andere basisregels blijven ook overeind: handen wassen, testen en thuisblijven bij klachten.

Samen voetbal kijken

Een belangrijke nieuwe versoepeling is dat er een eind komt aan de beperking op het thuisbezoek. Ook wordt niet meer voorgeschreven met hoeveel personen je in het park of op een andere buitenplek mag zitten. "Mensen mogen weer gasten ontvangen en samen voetbal kijken, maar op anderhalve meter", zo zei Rutte.

Ook restaurants, theaters, bioscopen en poppodia zijn niet meer aan een beperkt aantal bezoekers gebonden. Het toegestane aantal gasten hangt af van de beschikbare ruimte; bezoekers moeten wel op een vaste plaats zitten. In een museum of een winkel kan dat niet en moet er tenminste 5 vijf vierkante meter per bezoeker zijn.

Finaleplaats

Alle locaties gaan dus open met anderhalve meter afstand als voorwaarde. TV-schermen mogen weer in het café of op het terras worden geplaatst. "We hopen natuurlijk op een EK-finaleplaats", zei Rutte.

Het verbod op alcohol na 22.00 uur vervalt ook vanaf 26 juni. Er mag ook weer gezongen, geschreeuwd en geblazen worden, wederom op anderhalve meter. Amateurwedstrijden in de sport zijn dan voor iedereen weer toegestaan. Ook met publiek, maar wel op anderhalve meter afstand van elkaar.

Gratis

Reizigers die in juli en augustus naar het buitenland willen en nog geen vaccinatie hebben, kunnen zich gratis laten testen. Reizigers krijgen het verzoek zich na de vakantie te laten testen. Er wordt gedacht aan het gratis bezorgen van thuistesten.

Het loslaten van de anderhalvemeterregel vindt Rutte onverantwoord. "Dat is echt een te groot risico."

minister De Jonge waarschuwt voor nieuwe risico's