Te weinig eten, hoge prijzen en corona: crisis op crisis in Noord-Korea

kimjongun - EPA

Flinke voedseltekorten, medicijntekorten en massale prijsstijgingen en dat allemaal midden in een pandemie. De problemen stapelen zich op in Noord-Korea. Uit de spaarzame informatie van bronnen in Noord-Korea valt op te maken dat de prijs voor een kilo bananen 38 euro zou zijn, zegt Korea-kenner en auteur van het boek De Kim-dynastie Casper van der Veen. Eerder deze week zei de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un dat er flinke voedseltekorten zijn in het land. In een dictatuur waar negatieve berichten nauwelijks naar buiten worden gebracht is dat opmerkelijk. Onderhandelingstechniek Volgens Remco Breuker, hoogleraar Koreastudies aan de universiteit van Leiden, is het een onderhandelingstechniek om zonder veel te vragen toch dingen los proberen te krijgen zoals humanitaire hulp, maar dan zonder voorwaarden. "Zijn boodschap was niet alleen aan het volk gericht, maar ook aan de internationale gemeenschap. Kim Jong-un wil hiermee zeggen dat hij geen instabiel Noord-Korea wil en dat niemand daar wat aan heeft. Je kan er ook voor kiezen om dit alleen in het binnenland te verspreiden en daar kiest hij dus nu niet voor, zegt Breuker. "Wat het regime hiermee probeert te zeggen is: jullie kunnen misschien een hekel aan ons hebben maar wat jullie niet willen is dat wij de situatie niet onder controle kunnen houden. En dat heeft effect op de landen eromheen."

Crisis op crisis Het is crisis op crisis in het afgesloten land. Naar schatting wonen er 25 miljoen mensen in Noord-Korea, zo'n 40 procent zou onvoldoende te eten krijgen. Het regime van Kim Jong-Un heeft het economisch zwaar door alle sancties die zijn opgelegd. Ook is het land getroffen door natuurrampen: oogsten zijn mislukt door overstromingen. Noord-Korea is al jarenlang afhankelijk van voedselhulp uit het buitenland. Niet alleen als gevolg van natuurrampen, maar ook door eigen wanbeleid. Door het sluiten van de grenzen met China is het alleen maar erger geworden, zegt Casper van der Veen. "Het regime heeft door corona zware maatregelen getroffen en de grenzen gesloten vanwege het primitieve zorgstelsel, dat een grote toestroom aan patiënten niet aankan. Daardoor zijn ze extra voorzichtig. In klinieken hebben ze daar soms geen water of elektriciteit. En veel burgers leven van de smokkel over de grens. Als die grenzen worden afgesloten dan is dat heel slecht nieuws voor de gewone Noord-Koreanen."

Geld gaat naar defensie Internationaal zijn er nog altijd zorgen over de ontwikkeling van kernwapens door Noord-Korea. Eerder dit jaar noemde de Amerikaanse president Joe Biden het nucleaire programma van Noord-Korea een ernstige bedreiging voor de wereldwijde veiligheid. En die zorgen zijn terecht, zegt van der Veen. "Dit regime denkt op geen enkele manier om het welzijn van het volk. Er wordt veel geld gestoken in defensie en het ontwikkelen van kernwapens. Dat geld wordt niet geïnvesteerd in het importeren van voedsel voor de eigen bevolking. Terwijl de Noord-Koreaanse elite in luxe leeft."