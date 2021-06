Duizenden Schotten in Londen voor EK-wedstrijd, ondanks oproep om stad te mijden

Je kunt geen straat oversteken in Londen vandaag, of je botst tegen enkele kilts of doedelzakken aan. Hoewel de Londense burgemeester Sadiq Khan een dringende oproep deed aan Schotse fans om de hoofdstad te mijden en vooral in Schotland naar de beladen derby met Engeland te kijken, zijn er naar schatting zo'n 20.000 Schotten naar Londen afgereisd.

Dat terwijl er slechts 2600 een kaartje hebben, voor de wedstrijd op Wembley. Voor meer Schotten was geen plaats in het grootste stadion van het land, waar vanavond 22.500 van de 90.000 stoelen bezet zullen zijn.

Hol van de leeuw

Maar de behoefte om deze kraker in het hol van de leeuw bij te wonen, was voor al die Schotten die zonder kaartje naar Londen zijn gekomen te groot. Voor velen van hen is dit het onbetwiste hoogtepunt van dit EK. Spelen tegen Engeland is veel meer dan een wedstrijdje van elf tegen elf. Het duel staat bol van de spanning, van de historie en emotie. "Dat hele EK zou me gestolen kunnen worden, als we maar niet verliezen van Engeland", zegt een Schotse fan bij Wembley.