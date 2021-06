Olympische equipe aangevuld met zes tennissers

De Nederlandse tennisbond heeft zes tennissers aangemeld voor de Olympische Spelen in Tokio. De zes zijn: Robin Haase, Wesley Koolhof, Matwé Middelkoop, Jean-Julien Rojer, Kiki Bertens en Demi Schuurs. Alle zes hebben voldaan aan de eisen van sportkoepel NOC*NSF.

Bertens en Schuurs doen in Japan mee in het dubbelspel. Bertens komt daarnaast uit in het enkelspel. Koolhof en Rojer vormen samen een dubbel, net als Haase en Middelkoop. Over invulling van de eventuele koppels voor het gemengd dubbel wordt pas in Japan besloten. Er is ruimte voor twee gemengde paren op het tennistoernooi in Tokio.

Laatste kunstje

Het zal voor Bertens waarschijnlijk haar laatste optreden zijn. De tennisster kondigde woensdag haar afscheid aan. "Ik heb het gevoel dat ik alles eruit heb gehaald om sterker dan ooit terug te keren. In sportief en fysiek opzicht is dat helaas niet gelukt, maar ik heb alles gegeven. De tank is echt leeg", zei Bertens toen.

Bertens won in haar loopbaan tien WTA-titels en stond in mei 2019 vierde op de wereldranglijst, de hoogste positie ooit voor een Nederlandse. Bertens onderging in oktober 2020 een operatie aan haar achillespees, maar de klachten verdwenen nooit helemaal.