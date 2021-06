Ajax neemt afscheid van Traoré, bekend van zijn vijf goals in de historische 0-13

Ajax heeft spits Lassina Traoré voor ongeveer tien miljoen euro verkocht aan Sjachtar Donetsk. In oktober was de spits nog wereldnieuws toen hij als tiener vijf keer scoorde in de historische overwinning van Ajax bij VVV-Venlo (0-13).

Traoré kwam met zijn productiviteit in rijtjes te staan met zijn illustere voorganger Marco van Basten, maar bleek toch iets minder goed.

De inmiddels 20-jarige international van Burkina Faso wist met zijn ogenschijnlijk sterke lijf daarna nog maar twee keer te scoren in de eredivisie. Dat Ajax diep in de buidel tastte voor Sébastian Haller, was een teken aan de wand dat Traoré niet de beoogde eerste spits was voor de toekomst.

Gekomen van Ajax Cape Town

Traoré had nog een contract voor een jaar, waarvan hij door de Afrika Cup nog een deel zou missen. Desondanks lukte het Ajax nog een fors bedrag voor de aanvaller te krijgen van de Oekraïense topclub, in negen van de laatste twaalf seizoenen landskampioen.

Traoré kwam tweeënhalf jaar geleden gratis over van Ajax Cape Town, dat tot een jaar geleden zusterclub was van de Amsterdammers.

Bekijk hieronder de vijf goals van Lassina Traoré in de historische 0-13 van Ajax bij VVV-Venlo: