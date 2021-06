Zeer lokaal flinke hagel • Code oranje vanwege zware onweersbuien

Vanwege de onweersbuien adviseert het KNMI om niet te schuilen onder bomen en weg te blijven uit open gebied, zoals de hei.

Weerman Gerrit Hiemstra adviseert mensen om vandaag hun buienapp goed in de gaten te houden, en hun activiteiten op de weersverwachting aan te passen. "Als je in de uren waarvoor code geel geldt, rekening houdt met het weer en zorgt dat je kunt schuilen, dan is er geen centje pijn.