Rutte: koning baalt ook van overtreden coronaregels, 'het was niet goed'

Demissionair premier Rutte vindt het 'niet goed' dat koning Willem-Alexander bij een bezoek aan Haagse Oranjefans de coronaregels heeft overtreden, maar neemt deze overtreding niet te zwaar op. "Het was niet zo bedoeld, maar laten we het niet te zwaar maken", reageerde de premier op de beelden van de koning, omringd door bewoners van de Mooiste Oranjestraat van Nederland. Hij schudt ook handen van de voetbalfans, opgetogen voor de EK-wedstrijd Nederland-Oostenrijk.

Minister Van Ark van Medische Zaken en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid tikten de koning vanmorgen wel op de vingers. Handen schudden mag niet volgens de huidige coronaregels. En iedereen moet zich aan de anderhalvemetermaatregel houden, ook de koning, stelt Van Ark. Ze denkt dat het uit enthousiasme gebeurde. Maar iedereen moet het goede voorbeeld geven. "Soms gaat het mis, dan lukt het niet, maar de basis is dat we ons allemaal aan de regels houden."

Volgens de premier "baalt" de koning er ook van. "Er is echt geprobeerd het netjes te doen. Maar er was zoveel enthousiasme". Hij vindt het onvergelijkbaar met de reis van het koninklijk paar naar Griekenland, in de herfst vorig jaar. Dat zorgde voor zeer veel kritiek, omdat Nederlanders op dat moment het advies kregen niet op reis te gaan.

Het bezoek van de koning en de burgemeester is minutieus voorbereid, zegt de woordvoerder. "Om de drukte in te schatten is de Marktweg afgelopen zondag al bezocht, een uur voor de wedstrijd Nederland-Oekraïne. Toen was het echt rustiger."

Volgens de woordvoerder is voor het bezoek afgesproken de coronamaatregelen zoveel mogelijk in acht te nemen, "zoals bij elk bezoek". Of hierbij specifiek over het schudden van handen is gesproken, kan hij niet zeggen.