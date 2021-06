Zweden wint inspiratieloos duel met Slowakije en gaat aan kop in groep E

Zweden heeft in groep E van het EK de tweede wedstrijd met 1-0 gewonnen van Slowakije, maar erg makkelijk ging dat niet. De Zweedse ploeg begon met dezelfde elf spelers als in de wedstrijd tegen Spanje, die in een verrassende 0-0 eindigde. Maar zo verrassend als dat duel was, zo weinig spektakel was er vandaag in St. Petersburg te vinden.

De 30.000 toeschouwers moesten zich vooral in de eerste helft zelf vermaken. Zweden en Slowakije lieten het initiatief aan de ander over, wat in weinig kansen resulteerde.

Op zoek naar inspiratie

Na een halfuur spelen was er dan toch een klein kansje voor Zweden: bij een hoge bal zat Slowakije-keeper Martin Dubravká mis, maar de Zweed Emil Forsberg kopte de bal niet richting het doel.

Het beste en spannendste moment in de eerste helft was twee minuten voor rust toen Slowakije begon aan te dringen. Aanvoerder Marek Hamsík schoot van buiten het strafschopgebied een paar meter over. Het bleef echter bij kansen, beide landen zochten met een ruststand van 0-0 de kleedkamer op. Op zoek naar inspiratie.