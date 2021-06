António Guterres leidt Verenigde Naties ook komende vijf jaar

Secretaris-generaal António Guterres blijft ook de komende vijf jaar aan het hoofd staan van de Verenigde Naties. De Algemene Vergadering van de VN heeft unaniem met een tweede termijn voor de Portugees ingestemd.

Zijn herbenoeming komt niet als een verrassing. Er was geen tegenkandidaat en de invloedrijke VN-Veiligheidsraad had al met een tweede termijn ingestemd.

Guterres volgde op 1 januari 2017 Ban Ki-moon op als secretaris-generaal. Daarvoor was hij Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen bij de VN (2005-2015) en premier van Portugal (1995-2002).

Naar verwachting is dit de laatste termijn van de 72-jarige topdiplomaat. Want hoewel er officieel geen limiet zit op het aantal ambtstermijnen, is het gebruikelijk dat secretarissen-generaal van de VN maximaal twee periodes van vijf jaar in functie blijven.