School in aanbouw in Antwerpen stort in, bouwvakkers onder het puin

In Antwerpen is een deel van een school in aanbouw ingestort, samen met een bouwsteiger. De brandweer heeft een tiental mensen onder de brokstukken vandaan gehaald, maar er liggen nog mensen onder het puin. Hulpdiensten hebben contact met hen.

Het ongeluk gebeurde in Nieuw Zuid, een nieuwe wijk langs de Scheldekaaien waar veel gebouwd wordt. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd en of er fouten zijn gemaakt bij de bouw van het schoolgebouw.

De brandweer kan nog niet overal in het gebouw op zoek naar slachtoffers en roept mensen op om niet te komen kijken. Het zoeken naar vermiste bouwvakkers gebeurt met reddingshonden en een drone die beelden van bovenaf maakt.