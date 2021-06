Accountants vinden geen misstanden in eerste onderzoek mondkapjesdeal Van Lienden

Forensisch accountants hebben geen aanwijzingen gevonden voor integriteitsschendingen in een eerste onderzoek naar de deal tussen het Landelijk Consortium Hulpmiddelen en het bedrijf van Sywert van Lienden. Dat schrijft demissionair minister Van Ark aan de Tweede Kamer. Het onderzoek was ingesteld omdat eerder 'mogelijke onregelmatigheden' waren geconstateerd.

Behalve dit rapport komt er ook nog een meer omvattend onderzoek, zoals Van Ark eerder had aangekondigd. Dat onderzoek gaat over het hele inkoopbeleid van het Consortium en wordt gedaan door Deloitte. Van Ark schrijft aan de Tweede Kamer dat Deloitte Forensic & Dispute Services zich in de eerste plaats richt op de overeenkomst met Van Liendens stichting Hulptroepen Alliantie en zijn BV Relief Goods Alliance.

Ruimte voor hoor en wederhoor

Het is de bedoeling dat het eerste deel van het brede onderzoek klaar is voor 1 september. Eerder zei Van Ark te hopen dat de resultaten nog voor het zomerreces duidelijk zijn, maar ze heeft nu van meerdere onderzoeksbureaus begrepen dat dat niet haalbaar is omdat er genoeg ruimte moet zijn voor hoor en wederhoor.

Er is veel te doen over de mondkapjes, onder meer omdat Van Lienden eerst zei dat hij zich 'om niet' inspande, terwijl later bleek dat hij en zijn zakenpartners vorig jaar 28 miljoen euro hebben verdiend aan hun deal. Vanochtend riepen vrijwilligers van de Hulptroepen Alliantie in een open brief Van Lienden en zijn partners op de winst terug te betalen. Eerder deed de Tweede Kamer dat ook al.