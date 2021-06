KNVB verwacht Oranjelegioen van duizenden fans in Boedapest

Voetbalbond KNVB verwacht dat er volgende week 5000 à 10.000 supporters van het Nederlands elftal naar Boedapest reizen. Oranje staat op zondag 27 juni in de achtste finale van het EK voetbal in de Hongaarse hoofdstad. De tegenstander is nog onbekend.

In de Puskás Aréna geldt geen limiet voor het aantal bezoekers, maar er zijn wel coronabeperkingen. Bezoekers met een kaartje mogen het stadion in, mits ze een recente, negatieve PCR-test kunnen overleggen, kunnen bewijzen dat ze volledig zijn ingeënt of kunnen aantonen dat ze in de afgelopen drie maanden corona hebben gehad.

Fanzone in Boedapest

De KNVB is ook in overleg met de Hongaarse autoriteiten om een Oranje-fanzone in te richten. Daar kan het legioen zich voor de wedstrijd verzamelen en dan samen naar het stadion lopen.

Of de supportersbus van Vereniging Oranjefans daar dit keer ook weer bij is, is nog maar de vraag. Voorzitter Henk van Beek zei vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal dat de bus nog in de garage staat. "We doen er werkelijk alles aan om dat ding op tijd klaar te krijgen. En dan in parade naar het stadion toe, achter de bus met muziek. Dat doen we al jaren. Het zou jammer zijn als dat dit keer niet kan."

Hoewel er nog een poulewedstrijd te spelen is (maandagavond tegen Noord-Macedonië) plaatste Nederland zich gisteravond al als groepswinnaar voor de volgende ronde. Oostenrijk werd met 2-0 verslagen.

Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, vertelt over de hoeveelheid kaarten voor het duel in Boedapest en de andere voorwaarden: