Veel regen en windstoten vanuit het zuiden: vanmiddag en vanavond code geel

Voor de tweede dag op rij waarschuwt het KNMI voor mogelijk gevaarlijk weer. Vanaf de tweede helft van de middag geldt code geel in het zuiden van het land. Er worden onweersbuien verwacht met mogelijk zware windstoten tot 90 kilometer per uur en grote hoeveelheden regen. In het noorden is code geel vanaf 19.00 uur tot middernacht van kracht.

Vanwege de onweersbuien adviseert het KNMI om niet te schuilen onder bomen en weg te blijven uit open gebied, zoals de hei.

Kolkende atmosfeer

De onweersbuien, windstoten, hagel en regenval zijn mede een gevolg van de tropische temperaturen van de afgelopen dagen. "De warme en vochtige lucht stijgt vanaf het aardoppervlak naar de bovenkant van de atmosfeer. Afgelopen dagen was het dicht bij de grond rond 30 graden, terwijl het bovenin de atmosfeer, zo'n 12 kilometer boven ons veel kouder was, rond -30. Bij zo'n groot temperatuurverschil van 60 graden kan warme en vochtige lucht zeer snel opstijgen en dan ontstaan felle buien", legt weerman Gerrit Hiemstra uit.

Als er tegelijkertijd bovenin de atmosfeer veel wind staat, dan wordt de warme lucht vanaf de grond naar boven gezogen. Hiemstra: "Hoe krachtiger deze processen zijn, hoe krachtiger de warme en vochtige lucht opstijgt en hoe sneller het hoog in de atmosfeer terecht komt. Daardoor worden de buien ook krachtiger. Onderweg naar boven koelt de lucht af en daardoor condenseert de waterdamp en wordt vloeibaar water en nog hoger wordt het ijs. Bij dat proces komt energie vrij en dat versterkt nog eens het buienvormende proces. Hoe sneller en hoger de lucht kan stijgen en hoe meer waterdamp de lucht bevat, hoe groter de kans is op hagelstenen in de zomer."

'Hou de buienapp in de gaten'

Deze weerfenomenen worden door meteorologen op de voet gevolgd. "Hoe beter de voorspellingen van onstuimig weer, hoe beter mensen zich kunnen voorbereiden. Op die manier kunnen we helpen de impact van onweer, hagel en regen te beperken."

Hiemstra adviseert mensen om vandaag hun buienapp goed in de gaten te houden, en hun activiteiten op de weersverwachting aan te passen. "Als je in de uren waarvoor code geel geldt, rekening houdt met het weer en zorgt dat je kunt schuilen, dan is er geen centje pijn. En tot slot: bij onweer nooit onder een boom gaan schuilen!"