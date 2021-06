Schade voor onder anderen Verstappen en Bottas tijdens eerste vrije training

Max Verstappen - Reuters

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Frankrijk is allerminst geruisloos verlopen. Onder anderen Max Verstappen en Valtteri Bottas, die wel het snelst was in de training, bleven op het Circuit Paul Ricard niet schadevrij. De coureurs van respectievelijk Red Bull en Mercedes beschadigden hun wagens (onder meer de vloer en voorvleugel van de auto) nadat zij over de kerbstones waren gereden. Dat betreffen de rood-witte randen van een racecircuit, zodat coureurs de bocht optimaal kunnen aansnijden. Kostbare training "Die kerbstones in de tweede bocht zijn veel te belastend (voor de auto's, red.). Dit kost ons tienduizenden, misschien wel honderdduizend pond aan schade", mopperde Mercedes-teammanager Ron Meadows tegenover wedstrijdleider Michael Masi. Ondanks de schade lukte het Bottas wel om de beste trainingstijd te realiseren voor ploeggenoot Lewis Hamilton, Verstappen en Sergio Pérez.

Pérez, twee weken geleden winnaar van de Grand Prix van Azerbeidzjan, kreeg nog een snelheidsboete van 1.000 euro aan zijn broek, nadat hij de in de pitstraat de snelheidslimiet van 60 kilometer per uur met 16,5 had overschreden. Sebastian Vettel (Aston Martin), die twee weken geleden in Bakoe nog tweede werd, en Carlos Sainz lukten het niet om hun wagen op de baan te houden. De twee konden de schade beperken. Ander circuit Verstappen liet donderdag al weten blij te zijn om na Monaco en Bakoe weer op een "normaal circuit" te kunnen rijden. "Ik ben niet zo dol op stratencircuits", aldus de leider van het WK-klassement. "De enorme uitloopstroken hier zijn in groot contrast met de stratenraces in Bakoe en Monte Carlo. Dit is een snelle baan met een paar snelle bochten" "Op normale circuits zoals deze zal Mercedes weer sterk zijn. We moeten scherp blijven, fouten vermijden en blijven verbeteren", zegt Verstappen.

Lewis Hamilton (voorgrond) in actie tijdens de eerste vrije training voor de GP van Frankrijk - Reuters