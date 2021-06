OM laat eis tbs vallen in hoger beroep zaak-Nicky Verstappen

Justitie zal tijdens het hoger beroep tegen Jos B. (58), die is veroordeeld voor de dood van Nicky Verstappen, niet opnieuw tbs eisen. De liet de aanklager vanmorgen weten tijdens een pro-formazitting, meldt 1Limburg.

Jos B. werd november vorig jaar door de rechter veroordeeld tot twaalf jaar cel voor het seksueel misbruiken en het ontvoeren van de 11-jarige Nicky Verstappen, met de dood tot gevolg. Het Openbaar Ministerie had toen vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.

Bij B. is een pedofiele stoornis vastgesteld. Om een tbs-maatregel op te kunnen leggen moet een verdachte onder andere voldoen aan het 'gevaarscriterium', waarbij het de vraag is of iemand door zijn stoornis een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving.

De aanklager liet tijdens de pro-formazitting weten dat is vastgesteld dat B. daar niet aan voldoet. Het hoger beroep begint op 10 november. Het gerechtshof heeft er vijf zittingsdagen voor uitgetrokken.