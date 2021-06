Vermiste Portugese peuter na 36 uur levend teruggevonden

Een Portugese peuter van twee jaar oud is levend teruggevonden nadat hij 36 uur vermist was geweest. Er is geen sprake van een misdrijf.

Het jongetje, Noah, is zelf 's ochtends tussen 05.00 en 08.00 uur uit huis vertrokken, samen met zijn hond. Hij ging zijn vader achterna, die naar het werk ging. Dat deed de peuter volgens Portugese media wel vaker.

Rond 09.00 uur ontdekte zijn moeder dat Noah niet in bed lag en sloeg alarm. De hond werd al snel gevonden, maar van de peuter was geen spoor.