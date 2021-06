Moet De Boer nu spelers sparen of niet? 'Alle pijlen op de vierde wedstrijd'

Nederland weet nu al dat het op 27 juni in Boedapest in actie komt in de achtste finales van het Europees kampioenschap. Moet bondscoach Frank de Boer maandag het laatste groepsduel tegen het al uitgeschakelde Noord-Macedonië gebruiken om spelers te sparen of moet het team juist in zijn ritme blijven?

Maar toch, een beetje wisselen kan volgens hem geen kwaad. Er zijn wat pijntjes. En Marten de Roon riskeert een schorsing, met al een gele kaart op zak.

"Laten we eerst kijken hoe we nu herstellen", zegt De Boer er zelf over. "We moeten goed naar de fitheid van onze spelers kijken, want we willen ook naar de kwartfinales en liefst verder."

Wat betreft de fysieke gesteldheid van zijn spelers vertrouwt De Boer op zijn medische staf. Maar de vorm van de ploeg is iets ongrijpbaars, liet aanvaller Memphis Depay al weten. "Ik wil niet zeggen dat de wedstrijd tegen Noord-Macedonië nergens over gaat", zegt de man in vorm.

Betrokken bij beide goals

Depay was tegen Oostenrijk verantwoordelijk voor de openingstreffer en stond met een dieptebal op Donyell Malen aan de basis van de 2-0.

"Malen moet spelen", is Van der Vaart stellig over de spits die meteen zijn stempel drukte na zijn invalbeurt. En zo zijn er nog wel meer dingen die De Boer kan uitproberen volgens de analist.