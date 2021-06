VN-rapporteurs uiterst kritisch op woonbeleid Rotterdam

Vijf speciale rapporteurs van de Verenigde Naties hebben hun ernstige zorgen geuit over het woonbeleid van de gemeente Rotterdam in het zuiden van de stad. In een brief aan het kabinet wijzen ze erop dat de plannen om het aantal betaalbare woningen naar beneden te brengen ingaan tegen het recht op behoorlijke huisvesting.

Ook zijn de Rotterdammers die door dit beleid worden geraakt, er niet of nauwelijks bij betrokken. "Wij zijn erg bezorgd dat het verminderen van het aantal betaalbare huizen meer kwetsbare mensen in een lastig parket brengt, met een risico op armoede en dakloosheid", schrijft het vijftal. Het beleid heeft mogelijk ook een discriminerende werking, omdat in Rotterdam-Zuid veel migranten en minderheden wonen.

Een woordvoerder van de VN zegt dat de brief vooral bedoeld is om de autoriteiten erop te wijzen dat er mogelijk rechten worden geschonden en om opheldering te krijgen over die vermoedelijke overtredingen. De rapporteurs hebben de brief geschreven nadat er een klacht over Rotterdam was binnengekomen.