Kyrgios zegt af voor US Open, Sluiter begrijpt twijfels tenniswereld

Ook tennisser Nick Kyrgios doet vanwege de coronapandemie dit jaar niet mee aan de US Open. De Australiër volgt daarmee het voorbeeld van Ashleigh Barty, de mondiale nummer één bij de vrouwen. "Het doet me pijn tot in mijn kern", legt Kyrgios uit in een videobericht op sociale media. "Maar ik sla over voor de mensen, voor mijn 'Aussies', voor de honderdduizenden Amerikanen die hun leven hebben verloren, voor jullie allemaal." 'Economie kun je herstellen, een mensenleven niet' "We kunnen onze sport en de economie weer opbouwen, maar dat geldt niet voor een mensenleven", voegt Kyrgios eraan toe. De flamboyante tennisser is echter ook begripvol dat het grandslamtoernooi doorgaat. "Ik vind het geen probleem dat de Amerikaanse tennisbond de US Open organiseert, zolang iedereen zich correct en veilig gedraagt. Ik vind het extreem belangrijk dat iedereen zijn baan kan behouden, zoals de medewerkers in de restaurants of beveiligers van de kleedkamers." Kyrgios toonde zich in zijn video andermaal kritisch in de richting van onder anderen Novak Djokovic, die in de Balkan-regio een demonstratietoernooi had georganiseerd. Op dit toernooi werden verschillende spelers, onder wie Djokovic, besmet met het coronavirus. Bekijk in de onderstaande tweet de videoboodschap van Kyrgios:

De Amerikaanse tennisbond liet vrijdag weten er vanuit te gaan dat het toernooi doorgaat. De USTA heeft in samenspraak met medici, veiligheidsexperts en de staat New York een plan opgesteld om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Op 31 augustus moeten de US Open van start gaan. Twijfel bij Bertens De organisatie hoopt hiermee de twijfel bij veel tennissers weg te nemen. Diverse spelers, onder wie Kiki Bertens, weten nog niet zeker of ze het verantwoord vinden om naar de Verenigde Staten te reizen. Raemon Sluiter, die momenteel met de Duitse Julia Görges samenwerkt, beaamt de onzekerheid in de tenniswereld. "Ik merk dat behoorlijk veel spelers en speelsters nog willen afwachten hoe alles zich gaat ontwikkelen", zegt de Rotterdammer. "Ook Julia twijfelt ontzettend om naar New York te gaan, maar haar keuze is nog niet definitief. Ik zou er zelf ook even goed over moeten nadenken om mee te gaan. Ik moet immers ook aan mijn eigen omgeving denken."

'Proefperiode met Görges tot en met Roland Garros' De proefperiode van Raemon Sluiter als coach van Julia Görges loopt nu tot en met Roland Garros, dat van 27 september tot en 11 oktober wordt gespeeld. De coach en de Duitse tennisster kijken daarna of ze met elkaar verder willen. "Van tien dagen trainen en een wedstrijd van anderhalve set zijn we nog niet veel wijzer geworden", aldus Sluiter. Hij reisde in juli met Görges naar een demonstratietoernooi in Berlijn. De Duitse liep daar echter een enkelblessure op, waarvan ze inmiddels is hersteld.