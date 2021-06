Zweden ongewijzigd tegen Slowakije • De Roon is trots • 5.000 kaarten beschikbaar voor Nederlandse fans

Matthijs de Ligt kan wel leven met de kritiek die Marco van Basten gisteravond bij Studio Europa leverde op zijn spel. Volgens de oud-spits moet De Ligt meer leiding geven aan de verdediging van Oranje.

"De Ligt is een centrale verdediger. Die is de bewaker van de verdediging en die moet veel meer leiding geven", aldus Van Basten. "Hij is naar Italië gegaan om te leren verdedigen, maar ik denk dat hij toch weinig heeft opgestoken daar."

Op de persconferentie van vrijdag laat De Ligt weten daar niet wakker van te liggen. "Als iemand van zijn statuur iets zegt, dan ga je er toch naar kijken. Ik zie het als een compliment en ook een beetje als kritiek. Als iemand als meneer Van Basten dat zegt is dat alleen maar goed."