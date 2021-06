Wie breekt Zweden-Slowakije open? • De Roon is trots • 5.000 kaarten beschikbaar voor Nederlandse fans

Daar is de eerste kans van de wedstrijd! Op een kopbal van Augustinsson (voorzet Larsson) redt de Slowaakse doelman Dubravká met een katachtige reflex. Uit de daaropvolgende hoekschop kopt Danielson over. Daarna ook nog een van richting veranderd schot van Isak. De wedstrijd wordt meer open, Zweden gaat wat meer drukken.

Even daarvoor was Kucha ook dichtbij een goal, maar Olsen redde goed en bovendien was het buitenspel.

Zweden-Slowakije 0-0