Wembley moet vrezen • De Roon is trots • Kan Eriksen wel terugkeren bij Inter?

Het zou zomaar kunnen dat de halve finales en de finale van het EK niet in Londen gespeeld zullen worden. Vanwege de uitgestelde versoepelingen in het Verenigd Koninkrijk, waar het besmettingscijfer de laatste weken weer is gestegen door de zogenoemde Delta-variant van het coronavirus, heeft de UEFA een alternatief plan opgesteld voor de drie duels.

Op 6 en 7 juli staan op Wembley de halve finales op het programma. De finale is op 11 juli. Door het uitstellen van het einde van de lockdown, die oorspronkelijk voor 21 juni gepland stond, is het dus nog maar de vraag of deze wedstrijden doorgang kunnen vinden.

"We zijn in gesprek met de autoriteiten om fans van de deelnemende landen de wedstrijden te kunnen laten bezoeken", laat de UEFA weten in een verklaring. "Dit kan onder andere met een strikt testbeleid en bubbels tijdens het verblijf van de fans in het land wanneer dit minder dan 24 uur is."

Volgens de krant The Times heeft de voetbalbond Boedapest in gedachten als alternatieve speelstad mochten er geen uitzonderingen komen voor buitenlandse fans. Op dit moment moeten reizigers vanuit het buitenland eerst tien dagen in quarantaine.

Vooralsnog denkt de UEFA dat die wedstrijden wel gespeeld kunnen worden. "Er is altijd een reserveplan, maar we zijn ervan overtuigd dat de wedstrijden in Londen gespeeld kunnen worden."