Kroatië onder druk voor tweede duel met Tsjechië • Lovren terug in de basis

Zweden heeft in groep E van het EK de tweede wedstrijd met 1-0 gewonnen van Slowakije, maar erg makkelijk ging dat niet. De Zweedse ploeg begon met dezelfde elf spelers als in de wedstrijd tegen Spanje, die in een verrassende 0-0 eindigde. Maar zo verrassend als dat duel was, zo weinig spektakel was er vandaag in St. Petersburg te vinden.

