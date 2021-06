Aftellen naar Battle Of Britain • Shaw en James starten voor Engeland

Voor de 115de keer staan Engeland en Schotland tegenover elkaar. Van de voorgaande 114 keer won Engeland 48 keer, Schotland 41 keer en werd het 25 keer gelijk. De eerste editie vond plaats op 30 november 1872 in Glasgow. Het was de eerste interland ooit. Kijk in de tweet hieronder naar de aankondiging.