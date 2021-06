Meisje overlijdt na ongeluk in recreatieplas Kapel-Avezaath

Een meisje dat woensdag ernstig gewond raakte bij een ongeluk met een speelkussen bij een recreatieplas in Kapel-Avezaath in Gelderland, is overleden. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie tegen Omroep Gelderland.

Het ongeval gebeurde in een waterpark bij een camping. Het minderjarig meisje was buiten bewustzijn toen ze uit het water werd gehaald. Ze werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is ze overleden.

Het Aquapark bestaat uit opgeblazen speeltoestellen die in het water liggen. Het park is afgebakend en er was toezicht, verklaarde de eigenaar eerder tegen de regionale omroep.

Direct na het ongeluk hebben duikers onderzoek gedaan bij de plas. De resultaten van dat onderzoek zijn nog niet bekend.