Niemand durft Mason Mount nog het 'lievelingetje van de trainer' te noemen

Mason Mount (links) met jeugdvriend en collega-international Declan Rice - Getty Images

Aan welke voetballer doet de volgende beschrijving denken: een frisse, positieve uitstraling, uitblinkend op een onopvallende manier, uit een goed nest, welbespraakt en prettig 'sixties'. Frenkie de Jong? Geen gekke gedachte. Mason Mount, rijzende ster van Engeland en Chelsea, heeft minder natuurlijk charisma dan Oranje's publiekslieveling, maar verder zijn de overeenkomsten tussen hem en De Jong talrijk. Ook Mount is een snelle denker en begenadigd voetballer, die uitblinkt in de absolute top. Een hardwerkende en intelligente jongen, bovendien. En iemand die nooit negatief in het nieuws komt. Ideale schoonzoon? "Ieder negatief dingetje wordt door de Engelse tabloids uitgelicht, maar ik heb op die manier over Mount nog niets gehoord", constateert Boudewijn Zenden. "Ik weet niet of hij de ideale schoonzoon is, maar zo lijkt het bijna wel."

Quote De status van 'lievelingetje van de trainer' is-ie zeker ontgroeid. Ik denk dat hij de lieveling van Chelsea-fans is nu. Boudewijn Zenden, oud-speler van Chelsea

Zenden was speler van Chelsea tussen 2001 en 2003 en assistent-trainer van 'The Blues' in het seizoen 2012/2013. De huidig specialistentrainer van PSV, hij neemt in Eindhoven met name de buitenspelers onder handen, zag Mount het afgelopen seizoen grote stappen zetten. Werd de 22-jarige Engelsman een jaar geleden nog vaak weggezet als het 'lievelingetje van de trainer', anno 2021 durft niemand hem nog zo te noemen. Zenden: "Die status is-ie zeker ontgroeid. Ik denk dat hij de lieveling van Chelsea-fans is nu." Perfecte mix Wat niet wil zeggen dat de trainers niet met hem weglopen. Dat doen ze wel, allemaal. Van Henk Fraser bij Vitesse, tot Frank Lampard en Thomas Tuchel bij Chelsea tot Gareth Southgate bij de Engelse nationale ploeg.

Engeland won met Mount zijn eerste groepswedstrijd met 1-0 van Kroatië - ANP

"Iedere coach die met Mount heeft samengewerkt, zette zijn naam als eerste op het wedstrijdformulier", weet Liam Twomey, al jarenlang volger van Chelsea voor onder meer The Athletic. "Coaches houden van spelers die wat kunnen creëren, maar ook gedisciplineerd spelen, meeverdedigen en keihard werken." "Daarom was Lampard direct fan van hem en paste hij naadloos in de stijl van Tuchel", vervolgt Twomey. "En ik denk dat dit voor iedereen die hem zou kopen geldt. Hij is veelzijdig en vastberaden genoeg om zich in ieder team te bewijzen. Én heeft uitmuntende technische kwaliteiten, dat helpt altijd."

Quote Hij wordt als absoluut onaantastbaar gezien bij Chelsea. En een toekomstig aanvoerder. Chelsea-volger Liam Twomey

"Daarnaast is het gewoon een positieve jongen om in de groep te hebben", vult Zenden aan. "Hij is altijd in voor een geintje, voor een dolletje. Hij heeft veel plezier in wat hij doet, dat zie je terug op het veld." Goed nest Mount klopte tijdens zijn seizoen bij Vitesse aan bij trainer Fraser, met de vraag waarom hij niet speelde. Vader Tony vergezelde zijn zoon. De conclusie van Mount senior na dat gesprek: junior moest gewoon nóg harder werken, geen gejammer. Aan het eind van het seizoen werd de Chelsea-huurling door supporters verkozen tot Speler van het Jaar.

Engeland - Schotland Mason Mount en Engeland spelen om 21.00 uur hun tweede groepswedstrijd, tegen Schotland. De Britse burenruzie is live te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app.

"Hij heeft een hele goede familie rondom zich, waarop hij altijd kan terugvallen", weet Twomey. "Het is gemakkelijk om te zien waarom hij zo bescheiden is, met beide voeten op de grond staat en zo hard werkt." Onaantastbaar Nog zo'n tekenende anekdote: jarenlang waren er twijfels of Chelsea de juiste club voor Mount was, omdat in West-Londen zelden een jeugdspeler doorbrak. Twomey: "Hij zei tegen zijn vader: 'Dan word ik de eerste, degene die daar verandering in brengt.'"

Mason Mount gaf de assist op de enige treffer in de Champions League-finale - ANP

Zo gezegd, zo gedaan. "Na zijn sterke einde van het seizoen, met een assist op Kai Havertz in de (met 1-0 gewonnen) Champions League-finale, wordt hij als absoluut onaantastbaar gezien bij Chelsea", weet Twomey. "En een toekomstig aanvoerder." Bondscoach is fan Onaantastbaar is Mount bij de nationale ploeg nog niet, maar dat de bondscoach fan van hem is, is geen geheim. Southgate noemde hem al eens "exceptioneel" en loofde het vermogen van de jongeling ruimte voor zichzelf te vinden, kansen te creëren en doelpunten te maken. Zenden, die met het Nederlands elftal deelnam aan de EK's van 2000 en 2004, verwacht dan ook dat het glansrijke seizoen van Mount een vervolg krijgt op het Europees kampioenschap.

Mason Mount met Reece James, die net als hij de jeugdopleiding van Chelsea doorliep - ANP