Van Ark over handen schudden koning: iedereen moet zich aan 1,5 meter houden

Koning Willem-Alexander tijdens zijn bezoek aan de Haagse Marktweg - ANP

Demissionair minister Van Ark vindt dat iedereen zich voorlopig aan de anderhalvemetermaatregel moet houden, ook de koning. Op foto's en filmpjes van een bezoek van Willem-Alexander aan de Haagse Marktweg gisteren, is te zien dat er meerdere coronamaatregelen worden overtreden. "We hebben die anderhalve meter natuurlijk niet voor niks met elkaar afgesproken", zegt Van Ark in reactie op de beelden. "Ik denk dat het uit enthousiasme gebeurde. Maar dit is wat mij betreft een goede aanleiding om toch weer even met elkaar te zeggen: we moeten ons aan die anderhalve meter houden." Zo zag het bezoek van de koning er gisteren uit:

De koning bezocht de Haagse straat gisteren voorafgaand aan de EK-wedstrijd Nederland-Oostenrijk. Te zien is dat hij handen schudt en te weinig afstand houdt van de Oranjesupporters. Van Ark zegt daarover: "We moeten allemaal het goede voorbeeld geven en elkaar erop blijven aanspreken. Soms gaat het mis, dan lukt het niet, maar de basis is dat we ons allemaal aan de regels houden."

Van Ark over koning: iedereen moet zich aan de coronaregels houden - NOS