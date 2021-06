Concurrente Kromowidjojo en Heemskerk mist olympische 100 meter vrij

De Amerikaanse zwemster Simone Manuel kan op de Olympische Spelen van Tokio haar titel op de 100 meter vrije slag niet verdedigen. De concurrente van Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk faalde tijdens de Amerikaanse kwalificatiewedstrijden.

De 24-jarige Manuel werd verrassend uitgeschakeld in de halve finales. Ze maakt nog wel kans om naar de Spelen te gaan op de 50 meter vrije slag.

De Amerikaanse was in maart overtraind en kon daardoor drie weken niets doen. Manuel won bij de Spelen van 2016 twee keer goud en twee keer zilver. Op WK's langebaan was ze goed voor elf keer goud. Zo veroverde ze bij de WK van 2019 nog de titel op onder meer de 50 en 100 meter vrije slag.