Hoe een wereldreis van De Korte 35 jaar later goud opleverde voor Huizinga

Hoewel Huizinga het goud pakte in Sydney in het jaar 2000, begon de opmaat naar die titel al in de jaren zestig in Japan. En wel bij zijn leraar Chris de Korte.

Hij was nog maar net uit dienst, amper 21 jaar, maar hij kende zijn roeping al: judoleraar. Maar om daar goed in te worden, moest Chris de Korte in de jaren zestig over de landsgrenzen heen kijken. Japan was de plek waar hij moest zijn. En dus stapte hij op de trein.

Vanuit Yokohama reist hij weer per trein verder. Na negen uur op de grond te hebben gezeten, komt hij eindelijk in Kyoto aan. Maar toen begon zijn avontuur pas.

Eenmaal uitgestapt was De Korte nog niet bij zijn eindbestemming. Hij moest drie dagen met de boot naar Yokohama door barre omstandigheden. "Iedereen was zeeziek, ik per ongeluk niet. Maar het was een klotereis, om het zo maar te zeggen."

De Korte had een kaartje voor de derde klasse. "Ik kwam op houten banken terecht, met allerlei figuren. De toiletten waren na een paar dagen al niet meer fris. Eten? Mijn moeder had kippen gebraden, maar die waren na een week al op. Ik heb alleen maar enorme rijen dennenbomen langs zien flitsen. Het was allemaal geen luxe."

"Mijn leraar stond me op te wachten. Er werd me iets gevraagd, of ik gelijk wilde trainen dacht ik, dus ik zei maar ja. Nou, in Nederland duurt een judotraining anderhalf uur. Ik kwam in die dojo en ik dacht dus dat ik om elf uur wel klaar zou zijn. Maar het duurde tot half drie en toen pas kon ik douchen. Er was geen douche, het moest met een emmertje."

De Korte werd door zijn leraar daarna meegenomen naar een andere universiteit. Weer om te judoën. "Weer tweeënhalf uur. Toen ik klaar was, nam hij me mee naar de kroeg en daar kreeg ik een colaglas vol met hete sake. Die dronk ik op, want ik had dorst, en daarna kreeg ik er nog een. En daarna weet ik het niet meer."

Hij werd wakker op een kamertje met vier tatami's. "Er was een petroleumstelletje, meer niet. En daar heb ik een jaar geleefd."