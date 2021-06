Buitenlandse media vol lof over Dumfries: 'Hij mist alleen nog een oranje cape'

"Dumfries was niet de hoofdrolspeler waar Nederland op had gerekend, maar hij mist alleen nog een cape die bij zijn oranje uitrustig past", aldus de Belgische krant Het Laatste Nieuws.

In tegenstelling tot de (kritische) Nederlandse pers, zijn de buitenlandse media wel erg te spreken over Oranje en met name doelpuntenmaker Dumfries.

Hij maakte de winnende treffer tegen Oekraïne en hij had ook tegen Oostenrijk weer een belangrijk aandeel in de zege: Denzel Dumfries. Mede dankzij de inzet van de verdediger heeft Nederland zes punten na twee wedstrijden. De achtste finales van het EK voetbal zijn al een feit.

De Spaanse krant schreef ook over het bekritiseerde 5-3-2-systeem van bondscoach Frank de Boer. "Het is een manier om te winnen en bijna zonder problemen uit de groepsfase te komen."

"Na een overwinning met de ijzersterke Matthijs de Ligt in de verdediging hebben de mannen van De Boer hem het beste antwoord op de critici gegeven: zes punten uit twee wedstrijden", aldus de Britse krant The Guardian.

De Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung schreef over de overwinning van Oranje: "Misschien was het de hitte, misschien was het het minder dramatische verloop van de wedstrijd, maar in ieder geval speelde Nederland op een zeer respectabele manier. Na deze overwinning zijn ze duidelijk de beste ploeg in deze groep."