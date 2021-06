Tientallen scholieren ontvoerd in Nigeria

In Nigeria hebben gewapende mannen zeker tachtig scholieren en vijf docenten van een school ontvoerd. Een docent zegt tegen persbureau Reuters dat vooral vrouwelijke scholieren door een bende zijn meegenomen. Bij de aanval is één agent om het leven gekomen, een leerling raakte gewond.

De aanval gebeurde in de plaats Birnin Yauri, in het noordwesten van Nigeria. De ontvoerders braken door het hek van de school en gingen direct door naar de klaslokalen om leerlingen mee te nemen. Volgens de politie wordt er in een nabijgelegen bos gezocht naar ontvoerde scholieren en leerlingen.

Een omwonende van de school zegt dat het kort na de aanval een grote chaos was op het schoolterrein. "We zagen leerlingen huilen, docenten huilen, iedereen was verward", zegt hij tegen Reuters.

Losgeld

Ontvoeringen van schoolkinderen zijn in Nigeria niet ongewoon: het is de derde grote ontvoeringszaak in het noordwesten van Nigeria in drie weken tijd.

Sinds december zijn meer dan 800 Nigeriaanse scholieren ontvoerd. Sommigen zijn bevrijd of vrijgelaten, anderen worden nog steeds vermist. Gewapende bendes hopen losgeld te krijgen in ruil voor de leerlingen.