Met Neymar als regisseur dendert Brazilië door in Copa América

Brazilië heeft in de Nederlandse nacht van donderdag op vrijdag met speels gemak de tweede groepswedstrijd in de Copa América gewonnen. Peru werd met 4-0 verslagen. Neymar was de grote man aan Braziliaanse zijde.

Nadat Alex Sandro de score in de eerste helft had geopend, was het Neymar die pas in de 68ste minuut Brazilië op 2-0 wist te zetten. Diep in de tweede helft gooiden twee invallers het duel op slot. Éverton Ribeiro scoorde op aangeven van Richarlison, die zelf daarna ook een doelpunt meepikte.

Voor Neymar, sterspeler van Paris Saint-Germain, nadert het moment dat hij grootheid Pelé kan passeren op de ranglijst van topscorers aller tijden van het nationale elftal. De inmiddels 80-jarige Pelé kwam van 1957 tot 1971 tot 77 treffers. Neymar, die in 2010 zijn eerste doelpunt maakte voor Brazilië, heeft inmiddels 68 doelpunten achter zijn naam staan. Hij had hier wel meer interlands voor nodig: 107 om 92.

Emotioneel

Hoewel Neymar nog negen keer moet scoren om zijn grote voorbeeld te evenaren, was hij nu al emotioneel. "Het is een enorme eer voor me om deel uit te maken van de Braziliaanse voetbalgeschiedenis. Om eerlijk te zijn, was het altijd mijn droom om voor Brazilië te spelen en dit shirt te mogen dragen. Ik had niet durven dromen dat ik zulke aantallen zou halen."

Brazilië kent een sterke start van het toernooi. De eerste wedstrijd werd met 3-0 gewonnen van Venezuela. De Copa América wordt gespeeld met slechts twee poules van ieder vijf landen. Naast Venezuela en Peru zitten Colombia en Ecuador in de groep van Brazilië. In de andere groep strijden Paraguay, Argentinië, Chili, Uruguay en Bolivia tegen elkaar. Alleen de nummers vijf vallen af, waarna de overige acht landen naar de kwartfinales gaan.