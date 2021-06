Na enorme groei zien ondernemers brood in nog meer sushi

In tien jaar tijd is het aantal sushirestaurants in Nederland meer dan verdubbeld. Er zijn inmiddels 414 restaurants, blijkt uit cijfers van databureau Bolddata. In 2010 waren het er nog 156.

Verreweg de meeste sushirestaurants zitten in Amsterdam (80), gevolgd door Rotterdam met 47 restaurants. In de grote steden lijkt de grootste groei achter de rug, maar in sommige provincies zijn er nog ondernemers met plannen voor nieuwe zaken. In Overijssel bijvoorbeeld, waar er momenteel zeventien restaurants zijn.

'Beter dan Chinees restaurant'

Jenny Li begon twee jaar geleden het eerste sushirestaurant van Haaksbergen: Tokami. "In het begin kenden vooral veel oudere mensen sushi nog niet. Mensen die het nog nooit hadden gegeten kwamen en waren verrast hoe lekker het is. Ze dachten dat sushi alleen met vis was, maar het is bijvoorbeeld ook met kip en rundvlees."

Hoewel sushi afkomstig is uit Japan, besloot Li als Chinese een sushirestaurant te beginnen. "Ik had al in een sushirestaurant gewerkt. En het is beter dan bijvoorbeeld een Chinees restaurant. Daar heb je meer koks en ander personeel voor nodig en je moet er meer voor voorbereiden."

Binnenkort krijgt ze concurrentie, want ondernemer Job Vaarhorst werkt met zijn compagnons aan een nieuw sushirestaurants in Haaksbergen: The Sushi Foodclub. "En in het najaar opent onze tweede vestiging in Vriezenveen."