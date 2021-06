Hoe dicht was Luka Modric bij de eredivisie? 'Hij wilde echt naar Ajax'

Dit verhaal begint op een smoorhete zondagmiddag in Tilburg. De spelers van Ajax zitten terneergeslagen op het gras. Die middag hebben ze op die memorabele laatste speeldag van de eredivisie de titel even in handen gehad. Maar de schaal is hen ook weer uit de handen geglipt. Een doelpunt meer had het verschil gemaakt.

Kan Modric zijn land uit het moeras trekken met een zege op Tsjechië op Hampden Park in Glasgow? Het zou Henk ten Cate niet verbazen. "Die jongen is zo ongelooflijk goed."

Vanavond zijn alle ogen gericht op die kleine, pezige tovenaar op het middenveld van Kroatië. Luka Modric is inmiddels 35 jaar, maar nog altijd de regisseur van Real Madrid en Kroatië. De vicewereldkampioen zit nu al in nauwe schoentjes, na de teleurstellende 1-0 nederlaag tegen Engeland.

De kater van het mislopen van de eredivisietitel op een schamel doelpuntje was nog niet weg als Ajax het in de voorronde van de Champions League aflegt tegen Slavia Praag. En ook de groepsfase van de UEFA Cup is nog niet zeker. In de laatste voorronde moet Ajax namelijk afrekenen met Dinamo Zagreb. De club van Modric.

Achter de schermen is de scouting van de Amsterdammers dan al bezig met ene Luka Modric, de dan nog 21-jarige Cruijff van de Balkan. Een overgang leek zelfs even kansrijk, omdat zijn club Dinamo Zagreb om geld verlegen zat. Maar toen de club Kroatisch international Eduardo voor ruim 13 miljoen wist te verpatsen aan Arsenal, werd Modric aan zijn contract gehouden.

Een week later velt Modric het vonnis over de Amsterdammers in de eigen Arena. Zelf staat hij aan de basis met een benutte strafschop in de eerste helft. In de verlengingen slaat Dinamo Zagreb twee keer toe via Mario Mandzukic.

"Ook in de thuiswedstrijd in Amsterdam blies Modric ons van het veld", vertelt Ten Cate. "Wat was die jongen goed zeg, die wedstrijd. Maar wij konden hem niet krijgen, want er waren al meer kapers op de kust intussen."

'Er speelden andere machten'

Ten Cate zit na de Europese uitschakeling nog een duel op de bank bij Ajax, uit bij Sparta. Hij vertrekt naar Chelsea, waar hij veldtrainer wordt onder hoofdtrainer Avram Grant. Desondanks doet Ajax nog een poging om Modric los te weken. De club zou bereid zijn om diep in de zakken te tasten. Bedragen van boven de twintig miljoen euro worden genoemd. Het is vergeefs.

"Ik kan me niet herinneren dat we ooit dicht bij die transfer zijn geweest", laat Martin van Geel, de toenmalig technisch directeur van de Amsterdammers, weten in een korte schriftelijke reactie. "Verder heb ik er niets over te zeggen."